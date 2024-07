Confcommercio Savona, si svolgeranno a Carcare i corsi Asfoter

Asfoter è l’Associazione per la formazione professionale e la promozione culturale del terziario nata per favorire l’incontro tra domanda e offerta di occupazione.

«L’iniziativa nasce dalla volontà di Confcommercio Savona di riportare i progetti formativi sul territorio, un aspetto che manca da diverso tempo e che oggi rilanciamo – interviene Andrea Manconi, Direttore Asfoter -. Partiamo con un progetto pilota sulla Valbormida, ma che presto potrà essere ripresentato anche nelle altre realtà Savonesi, abbracciando tutta la provincia. Nello specifico il progetto di luglio interesserà Millesimo, Carcare, Cengio e Cairo. Proponiamo un’offerta mirata sui corsi di formazione obbligatori per legge in materia di sicurezza dei lavoratori, HACCP (sicurezza alimentare), primo soccorso e antincendio. Il tutto sarà concentrato in un mese, grazie alla formula mista di ore di formazione a distanza e lezioni in presenza».

Al progetto, fortemente voluto dal vicepresidente Confcommercio e delegato Valbormida Giuseppe Molinari, lavorano con grande impegno i quattro referenti territoriali, che in questo momento stanno facendo da “antenne” in modo da informare gli associati rispetto alla possibilità, ma anche captare interessi ed esigenze delle singole attività.

Si tratta di: Paola Riolfo per Millesimo, Lorenza Rinaldi per Cengio, Francesca Pera, Antonella Ferraro e Roberto Pennino per Cairo, Giorgia Grafite per Carcare.

«La formazione è rivolta alle attività iscritte a Confcommercio, ma non solo – conclude Andrea Manconi -, per esempio abbiamo già accolto richieste di associazioni e pro loco impegnate nell’organizzazione delle manifestazioni estive. I corsi saranno aperti a libero mercato, ovviamente con scontistiche particolari per gli iscritti a Confcommercio, fino a vedere gli Enti bilaterali pagare per intero la formazione per i loro associati».