Bombe d’acqua su Masone e Ceranesi: fortunatamente nessun danno

Bomba d’acqua su Masone oggi pomeriggio con 143mm di pioggia caduti in un’ora e mezza. Fortunatamente non si sono registrati gravi disagi, solo qualche allagamento. Un’altra bomba d’acqua si è abbattuta anche nell’entroterra di Genova, su Ceranesi dove i mm di pioggia caduti sono stati 100 in un’ora, anche in questo caso non si sono verificati grossi disagi.

Informazioni sull'autore del post