Prenotazioni Cup Liguria: Scandolo (Cgil) “mantenere la gratuità”

La Cgil chiede che il servizio di prenotazione Cup continui a restare gratuito. Secondo quanto appreso da fonti stampa, dal primo di agosto il numero verde gratuito cesserà di esistere.

“In questo modo la Regione penalizza le tante persone anziane che non hanno dimestichezza con gli strumenti informatici e quindi con le prenotazioni online. Si tratta di una parte consistente della cittadinanza ligure, bisognosa dell’accesso alle prenotazioni in modo semplice e diretto, accesso che ora dovranno pagare” commenta Maria Pia Scandolo Segretaria Cgil Liguria che conclude “Siamo di fronte all’ennesimo disservizio che i pazienti liguri dovranno subire in campo sanitario e al quale probabilmente si aggiungerà la beffa di non trovare nemmeno disponibile la prenotazione”.

