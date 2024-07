Traffico in tilt oggi sulla A7 all’altezza dell’uscita di Genova Ovest per un’auto che ha preso fuoco in galleria. Il tunnel è stato chiuso temporaneamente per consentire ai vigili del fuoco di spegnere il rogo. Il traffico ha ripreso a scorrere intorno alle 21.30 con 2 km di coda sul tratto.

