Savona, il Generale Claudio Lunardo in visita a Comando provinciale

L’attività di indagine messa in atto dal personale della polizia locale di Savona e Loano ha portato, nella giornata di ieri, 31 marzo, all’arresto di una persona per spaccio di sostanze stupefacenti. Il soggetto, italiano di 18 anni, già attenzionato, è stato infatti colto in flagranza di reato mentre cedeva, nei giardini di via Trincee […]