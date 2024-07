Saldi, da domani il via in Liguria

Cominciano domani, 6 luglio i saldi estivi in Liguria e proseguiranno fino al 19 agosto per 45 giorni complessivi. Il periodo dei saldi è stato reso omogeneo su tutto il territorio nazionale, come stabilito in sede di Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province Autonome-Cinsedo e in accordo con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, al fine di favorire unitariamente misure a tutela della concorrenza.

