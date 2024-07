Regione Liguria, al via l’iniziativa “Hello Baby”

Posted on

Torna a Genova il 14, 15 e 16 settembre nella splendida cornice Palazzo del Principe, in presenza e on-line, l’evento di riferimento in Italia per il settore della Silver Economy: un contenitore specializzato all’interno del quale sono in dialogo Istituzioni, Imprese, Professionisti, Accademici e Associazioni rivolti al target over 50. Attraverso convegni, workshop, approfondimenti e spazi espositivi B2B, l’evento esplora tutte i […]