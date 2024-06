Posted on

L’altro pomeriggio sono dovuti intervenire i Carabinieri per arrestare un 39enne italiano per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Ieri mattina il proecesso per direttissima e la condanna a sei mesi di reclusione. L’altra mattina era andato a trovare la madre alla casa di riposo Santo Spirito di Pietra Ligure ma il personale ha dovuto […]