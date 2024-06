Imperia, scontro moto-camion: 20enne in codice rosso al Santa Corona

Un ragazzo di 20 anni è stato ricoverato in gravi condizioni dopo un grave scontro auto-camion avvenuto per cause da accertare in strada Colla non lontano da Villa Giada. Sul posto sono intervenuti i soccorsi medici e l’elisoccorso che ha trasportato la vittima in codice rosso al Santa Corona di Pietra Ligure.

