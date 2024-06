Ventimiglia, Abbandono di rifiuti e deiezioni canine, prosegue la linea dura del comune: in sole due settimane elevati 7000 euro di sanzioni

Proseguono i controlli dei nuovi Vigilanti Ambientali Intemeli a tutela della pulizia e del decoro della città, contro deiezioni canine, abbandono di ingombranti ed errati conferimenti di rifiuti in relazione alla nuova raccolta differenziata. L’attività posta in essere si è concretizzata in appostamenti e attività di deterrenza, unitamente alla funzione di accertamento della violazione e successiva trasmissione al Nucleo Ambiente del Corpo di Polizia Locale per la successiva verbalizzazione.

A due settimane dalla partenza effettiva del servizio, sono stati elevati 25 verbali per complessivi 7.000 euro di sanzioni, a fronte del costo annuale del servizio pari a 50.000 euro, finanziato con i proventi delle sanzioni stesse.

In particolare si tratta di: 21 conferimenti errati di rifiuti o abbandono degli stessi per complessivi 6300,00 euro di sanzioni; 4 sanzioni a carico di proprietari di animali domestici per mancata raccolta o pulizia di deiezioni canine o, in generale, per violazione del regolamento sulla tutela degli animali d’affezione, per complessivi 666,67 euro di sanzioni.

