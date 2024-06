Pieve Ligure – Raccolta Differenziata: Pieve Ligure è SECONDA in tutta la Liguria avendo raggiunto l’86,00% nel 2023

I dati vengono inizialmente caricati dai referenti comunali; e controllati da ARPAL; vengono poi inserite eventuali correzioni e i risultati sono validati definitivamente da ARPAL. Regione Liguria segnala che per il 2023 tutti i 234 Comuni liguri hanno provveduto al caricamento dei dati nei tempi previsti e che l’Osservatorio regionale rifiuti si è riunito in seduta plenaria il 13 maggio 2024, per effettuare l’analisi dei dati di insieme a livello provinciale e regionale.

Sono state quindi elaborate le tabelle con l’elenco dei Comuni che hanno raggiunto e superato la percentuale del 65% di raccolta differenziata, di quelli che non l’hanno superata e di quelli che sono sanzionati per il mancato raggiungimento dei risultati minimi.

“Siamo davvero orgogliosi – ha detto la Sindaco di Pieve Ligure Paola Negro – dei risultati raggiunti, che testimoniano la grandissima volontà dei Cittadini e delle Cittadine di Pieve. Nonostante infatti la piaga dei cinghiali disturbi costantemente il deposito dei nostri sacchetti e dei nostri mastelli per l’umido, ci piazziamo al secondo posto su 234 Comuni! Ci congratuliamo sinceramente con Riccò di Serra del Golfo di Spezia per il suo 89.85%. Sappiamo quanto sia complessa la raccolta e la motivazione degli abitanti!

Cogliamo quest’occasione per ricordare a tutti i Pievesi che i cestelli depositati alla sera devono essere ritirati la mattina seguente, perché la loro presenza – con il loro far da base al deposito di altri cestelli, – agevola i cinghiali nonostante le gabbie di ferro (che erano state pensate apposta per evitare la dispersione della raccolta). Questo 86% deve incoraggiarci a comportarci in maniera ancor più civile e di rispetto reciproco”.