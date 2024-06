Il consigliere regionale di maggioranza, Angelo Vaccarezza in visita a Onzo e Villanova d’Albenga

Il vicecapogruppo di Forza Italia in Regione Liguria Angelo Vaccarezza ha iniziato un mini tour nel territorio della provincia di Savona per incontrare i neo sindaci che hanno traguardato vittoriosamente la sfida elettorale dell’8 e 9 giugno scorsi.

Ad Onzo, il consigliere forzista ha salutato il neo sindaco Sandro Piccardo , il vicesindaco Fabio Sasso con delega a Ambiente, Verde Pubblico, Decoro, Arredo Urbano, Viabilità e Rapporti con i Comuni ed altri enti istituzionali.

Insieme a Vaccarezza, Pietro Revetria, amico di lunga data e uomo con una profonda conoscenza del territorio, avendolo amministrato prima come sindaco di Ceriale e Vendone poi, in Provincia e in comunità montana.

“I comuni del territorio hanno iniziato, chi a riprendere le fila di progetti precedenti, chi ad imbastire nuovi corsi amministrativi – spiega Vaccarezza -; tutti o quasi hanno qualche criticità da affrontare. Hanno bisogno di attenzione, ascolto, e concretezza”.

Villanova d’Albenga è il secondo comune e per oggi, ultima tappa del tour. Qui Vaccarezza ha incontrato Pietro Balestra che ha rinnovato la carica di primo cittadino per il terzo mandato consecutivo, il settimo della sua carriera. Un record, ma anche il sintomo di un profondo amore per la sua città. Sebbene non avesse avversari, c’era l’incognita del dato riguardante l’affluenza; il 65,63 per cento dei 2214 elettori, ne hanno decretato la vittoria, dimostrando profonda fiducia nel modus operandi di Balestra di amministrare Villanova.

