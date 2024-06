Addio a Gianni Mazziotta, sindacalista UILM, Alessandro Bozzano (Cambiamo con Toti Presidente): “Perdiamo una persona molto seria ed equilibrata”

“Era una persona molto seria con la quale mi sono confrontato diverse volte per le vertenze del Comune di Varazze ed era un uomo molto equilibrato e propositivo che cercava sempre di trovare una soluzione legittima senza strumentalizzare nulla. Abbiamo perso un grande uomo e una persona che ha saputo interpretare in modo serio, moderato e meditato il suo ruolo di sindacalista. Piangiamo in provincia di Savona e non solo, un vero sindacalista. Le mie condoglianze alla famiglia e al sindacato”.

Informazioni sull'autore del post