Imperia, vietato l’asporto di bottiglie di vetro fino al 15 settembre

Acquistato dall’Amministrazione Frascherelli un drone per vigilare in modo più capillare sul territorio: “L’acquisto era già in previsione per finalità legate al dissesto idrogeologico e per attività di Protezione Civile” comunica il Sindaco Ugo Frascherelli. “In questi giorni potremo utilizzarlo anche per l’emergenza Covid-19, sempre in sinergia con la Prefettura e coordinandoci con essa. Abbiamo […]