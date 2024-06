Savona, countdown Festival Contaminazioni Liriche 2024: biglietti disponibili

A Savona è iniziato il conto alla rovescia del Festival Contaminazioni Liriche 2024 in programma sulla Fortezza del Priamar di Savona. In questi giorni il Teatro dell’Opera Giocosa, organizzatrice dell’evento, ha comunicato l’apertura della biglietteria presso il Teatro Chiabrera in piazza Diaz 2 e sul sito www.operagiocosa.it. Questo il programma di quest’anno: “Il Trovatore” 27 e 29 giugno: 35 euro, ridotto 30 euro; “La Vedova Ingegnosa” 10 luglio: 25 euro, ridotto 20 euro; “Concerto Sinfonico” musiche di Ennio Morricone 28 giugno: 10 euro; “Carmina Burana” 7 luglio: 15 euro. Per gli spettacoli saranno disponibili diversi tipi di abbonamenti a carnet con prezzi da 35 euro a 60 euro. Insieme al Festival 2024 sulla Fortezza del Priamar è pronto anche il programma delle opere della stagione autunnale al Teatro Chiabrera con “Madama Butterfly” e “Il Caso Pertini”. E’ prevista la possibilità di acquistare un abbonamento a carnet speciale per tutti gli spettacoli al prezzo di 120 euro, ridotto 100 euro. Resta escluso il concerto del 28 giugno che sarà acquistabile separatamente. E’ possibile acquistare i biglietti e gli abbonamenti al Chiabrera dal lunedì al sabato dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 telefono 019-801155/ 366-6726682. Nelle sere degli spettacoli sarà attiva la biglietteria anche sulla Fortezza del Priamar a partire dalle 20. E’ anche possibile consultare il sito www.operagiocosa.it

Informazioni sull'autore del post