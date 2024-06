Savona, Al Gabbiano si guardano gli Europei dentro un campo di calcio

Guardare gli Europei dentro un campo di calcio. Possibile. Al Centro Commerciale Il Gabbiano del gruppo Coop Liguria a Savona.

Da oggi fino alla fine del torneo, le partite in programma alle ore 15 e alle ore 18 saranno visibili tutti i giorni, compresa la domenica, con un televisore a 65” collocato in un’area dedicata che ricostruisce le caratteristiche di un campo di calcio.

La grafica in alto richiamerà le gradinate, in basso ci saranno i caratteristici bordo campo con il logo del Centro Commerciale. Le persone potranno sedersi su venti sedie in cartone pressato riciclato guardando gratuitamente la partita in postazioni eco – friendly collocate su una superficie che ricostruisce il manto erboso dei campi.

L’iniziativa sarà replicata, con una grafica diversa, anche durante le Olimpiadi di Parigi.

