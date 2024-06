PERCFEST di Laigueglia Dal 20 al 23 giugno 2024 28 anni di grande musica Jazz in Liguria

Anche quest´anno Rosario Bonaccorso, direttore artistico del Percfest

dal 1996 e noto contrabbassista jazz di caratura internazionale, è

riuscito a portare a Laigueglia tante eccellenze della musica jazz.

Dal 20 al 23 giugno, nelle quattro giornate del Festival jazz di

Laigueglia, si potrá assistere a 8 concerti serali, due per sera, con

grandi nomi del jazz della scena italiana, europea e americana.

Bonaccorso riconferma la prestigiosa offerta di due concerti ogni sera

pagando un solo biglietto di ingresso, una ghiotta occasione da non

perdere e che fa del Percfest un Festival Jazz assai attrattivo per gli

appassionati, ma anche fruibile per tutti e di sicuro rilievo europeo.

In questa edizione ascolteremo molti nomi al femminile, come Francesca

Tandoi, Eleonora Strino, Olivia Trummer, Cristina Renzetti, Tati Valle…

noti artisti americani come Sandy Patton e Hamid Drake e star del Jazz

nazionale, come Danilo Rea , Dado Moroni. Non possono certo mancare in

un Festival che mette in primo piano i percussionisti, leggende della

batteria come Tullio De Piscopo e Ellade Bandoni; e ancora, alcuni tra i

migliori protagonisti del jazz nazionale, Fulvio Sigurtá, Fausto

Beccalossi, Roberto Taufic, Bruno Marcozzi, Alessandro Paternesi,

Stefano Onorati, Gabriele Evangelista … e lo stesso Rosario Bonaccorso,

che presenterá il nuovo CD “senza far rumore”, edito da Jando Music e

recentemente presentato a Roma, con grande successo di critica e

pubblico.

«Siamo lieti di poter contribuire alla realizzazione di una

manifestazione che sta avendo sempre più slancio nel panorama musicale

non solo locale ma a livello nazionale – sottolinea il sindaco Giorgio

Manfredi – Il Comune di Laigueglia si è impegnato a supportare gli

eventi e facciamo i nostri complimenti agli organizzatori che anche

quest’anno hanno realizzato un calendario davvero intenso . Il Percfest,

da molti anni, ormai, contribuisce a qualificare il nostro borgo come

meta turistica interessante che spazia dallo sport, alla musica,

dall’outdoor al tempo libero”. “Questo evento in particolare ha dato

tanto a Laigueglia in termini di crescita culturale e ha dato al nostro

borgo anche una dimensione internazionale vista la presenza di artisti

di altissimo livello. Allo stesso tempo è stata anche la bellezza di

Laigueglia il valore aggiunto dell’evento – aggiunge il vice sindaco

Andrea Zancanaro – ha dato al Percfest un contesto unico e autentico da

cui trasmettere i propri valori e la propria identità. L’evento a pochi

passi dal mare, immerso nelle bellezze di una cittadina incomparabile,

ha tutto un altro sapore e crea una atmosfera unica. A Laigueglia la

musica, durante l’estate, è diventata una vera e propria esperienza da

vivere».

Come ogni anno durante i pomeriggi del Percfest si svolgeranno gli

incontri didattici gratuiti di percussioni e batteria, altro fiore

all´occhiello della manifestazione laiguegliese e in cui troveremo nella

veste di abile narratore ed insegnante di prestigio, uno degli amati

beniamini del Percfest e pilastro del batterismo italiano, Ellade

Bandini, ci sará anche una icona del jazz americano come Hamid Drake e

i sempre piú richiesti Giorgio Palombino, il brasiliano Gilson Silveira

…

E dopo i prestigiosi concerti serali, come concludere le serate del

Percfest nel migliore dei modi? Ovviamente partecipando alle

elettrizzanti jam session, che si svolgono dalla mezzanotte in poi.

Come sempre un programma attrattivo e ricco di sorprese musicali, come

si addice ad una vera full immersion nella musica, e il tutto a pochi

metri da uno dei mari piú belli d´Italia, quello della Baia del Sole.

La kermesse laiguegliese nel 2024 festeggerá alla grande i suoi 28 anni

di vita e trasformerá ancora una volta il borgo marinaro del ponente

ligure, annoverato tra i “borghi più belli d’Italia”, in una vera

cittadella della musica e dell´arte. Dal 2022 l a nuova location del

Percfest è la splendida Terrazza sul mare Giuseppe Giuliano, in questa

affascinante location gli amanti del jazz si potranno sentire immersi

nella musica, in una platea unica nel suo genere.

Su uno dei palcoscenici piú belli d´Italia, davvero a due passi dal

mare, il pacato “sciabordio” delle onde creerá un magico interplay

sonoro con le note degli artisti .

Ogni sera con un solo biglietto di ingresso si assisterá a ben due

concerti jazz con protagonisti di livello internazionale.

Sono disponibili solo 299 esclusivi posti a sedere, dedicati ad un

pubblico attento che ama una dimensione di ascolto indisturbata e

magica.

PREZZI SETTORE GOLD per le file dalla 1 alla 10

€ 23,00 piú 2€ diritti di prevendita, per acquisto online del

singolo biglietto

€ 80,00 piú 4,20€ diritti di prevendita, per acquisto online

dell´abbonamento alle quattro serate

PREZZI SETTORE SILVER per le file dalla 11 alle 16

€ 20,00 piú 2€ di diritti di prevendita, per acquisto online del

singolo biglietto

€ 70,00 piú 3,70€ di diritti di prevendita, per acquisto online

dell´abbonamento alle quattro serate

Leggendo di seguito il fitto cartellone artistico di qualitá che Rosario

Bonaccorso ha saputo costruire per questo ventottesimo anniversario,

l´offerta dell´abbonamento alle quattro serate sembrerebbe imperdibile

Giovedì 20 giugno

Ore 21.30 Francesca Tandoi e Eleonora Strino D.U.O.

“D.U.O.” è l´incontro di due musiciste eccezionali, due leader, due

stelle nascenti del jazz internazionale che si incrociano lungo la

strada dell’arte e danno vita ad un duo esplosivo. Un piano, una

chitarra e due voci che comunicano con il linguaggio del jazz, dello

swing e del bebop. Attraverso un viaggio fra standard jazz della

tradizione e brani originali, “D.U.O.” propone un repertorio vario e

coinvolgente, di grande impatto. Un concerto dalle mille sfumature in

cui coesistono virtuosismo e poesia. La pianista / vocalist Francesca

Tandoi è riconosciuta dalla critica e dal pubblico come uno dei talenti

più interessanti della scena jazz internazionale, ottima compositrice e

straordinaria band leader. Monty Alexander dice di lei: “Francesca

Tandoi è una pianista dotata di un eccelso gusto musicale e senso dello

swing. Ha una voce raffinata, ed è capace di comporre melodie

indimenticabili e di arrangiare in maniera estremamente sofisticata. La

straordinaria chitarrista napoletana Eleonora Strino è considerata dalla

critica un astro nascente del chitarra in campo internazionale.

Perfeziona gli studi con l’insegnante di armonia, teoria ed

improvvisazione Gianluigi Goglia e successivamente nel prestigioso

conservatorio di Amsterdam sotto la guida dei chitarristi Maarten Van de

Grinteen, Martijn Van Iterson e Jesse Van Ruller. Ha all´attivo

centinaia di collaborazioni e ha suonato in alcuni tra i piu’

importanti festival italiani, europei e americani.

Ore 22,30 HAMID DRAKE – PASQUALE MIRRA “LHASA”

La sinergia musicale che Pasquale Mirra e Hamid Drake riescono a creare,

ammalia per la bellezza e brillantezza delle idee. Sorpresa e

imprevedibilità, la voglia di superare il limite della convenzione, una

incessante ricerca sonora, ecco gli elementi rintracciabili in questo

suggestivo duo. Due artisti e due culture così appa¬rentemente lontane,

si ritrovano, si amalgamano, si fondono, creando un ponte immaginario

tra l’onirico e l’ancestrale. Melodie sospese, a tratti quasi ipnotiche,

dove le pulsazioni africane e orientali dei tamburi esaltano

l’eclettismo del vibrafono, in un caleidoscopico viaggio sonoro.

Pasquale Mirra, nel 2013, 2014 e 2015 viene nominato miglior

vibrafonista italiano dalla rivista di settore Jazz-IT. Vanta

innumerevoli collaborazioni con musicisti nazionali ed internazionali,

tra i quali: Michel Portal, William Parker, Nicole Mitchell, Tristan

Honsinger, Michael Blake, Harrison Bankhead… Si esibito in tutta Europa,

Russia, America.. Una curiositá, con il gruppo Mop Mop ha registrato le

musiche del film ‘To Rome with Love’ del regista e attore americano

Woody Allen.

Hamid Drake è un brillante, sensibile, infinitamente ritmico,

intelligente, spirituale e potente batterista di Chicago,

membro della Chicago’s Association for the Advancement of Creative

Musicians. Tra le sue influenze più significative Ed Blackwell, Philly

Joe Jones, Max Roach, Jo Jones.. Con Don Cherry, Drake esplorerá il

significato della spiritualità applicata alla musica e delle sue

infinite possibilità di trasformazione ed evoluzione. Negli anni è stato

inventivo supporto ritmico di centinaia di lungimiranti artisti tra cui

Herbie Hancock, Peter Brotzmann, William Parker, Misha Mengelberg,

Pharoah Sanders, Wayne Shorter, David Murray, Archie Shepp… Hamid Drake

è stato insignito della nomina di Chevalier Des Artes et Lettres dal

Ministero della Cultura Francese.

Venerdì 21 giugno

Ore 21.30 AS MADALENAS – Cristina Renzetti, Tatiana Valle e Bruno

Marcozzi

In collaborazione con Jando Music

In questo concerto le “As Madalenas” presentano i brani del loro terzo

disco omonimo uscito nel 2023 per Jando Music, dove le due cantanti e

poli-strumentiste si presentano anche in qualità di cantautrici,

firmando la quasi totalità dei brani. Tra le più attive interpreti di

musica brasiliana in Italia, con centinaia di concerti all’attivo,

Cristina Renzetti e Tatiana Valle si sono incontrate nel 2013 per unire

le loro voci, le chitarre, le percussioni e dare vita a questo progetto

unico, pieno di freschezza e intensità. Questo terzo album è un lavoro

fatto di incontri, di compenetrazione nell’essenziale, di emozioni

vissute in prima persona negli ultimi anni, piccoli racconti intimi in

forma di canzone. La materia prima in questione è la musica stessa, è

ciò di cui non si può fare a meno, nella sua semplicità, le emozioni non

pensate e non elaborate, i sentimenti fondamentali che nutrono come

materia prima l’essere umano. O Globo (Brasile) ha scritto: “Armonia

pura!”. E’ stato disco della settimana su Fahreneit (Rai Radio3). In

questo live le due musiciste alle chitarre, alle voci e alle

percussioni, saranno accompagnate da Bruno Marcozzi, batterista e

percussionista che unisce estro e fantasia a una profonda conoscenza

della musica popolare brasiliana.

Ore 22,30 ROSARIO BONACCORSO 5tet Presentazione del nuovo cd “Senza

far Rumore”

In collaborazione con Jando Music

Con Rosario Bonaccorso (cb,vc) Olivia Trummer (pn.vc) Fulvio Sigurtá

(tp) Roberto Taufic (gt) Fausto Beccalossi (fisa)

Rosario Bonaccorso, il noto contrabbassista e compositore ligure di

origine siciliana, presenta il nuovo CD “Senza far Rumore” uscito per la

prestigiosa casa discografica Jando Music. Con questo nuovo album ci

racconta una sua nuova e bella storia in musica; e per chi conosce

Bonaccorso solo come stimato contrabbassista, la grande novitá è che qui

lo potrá ascoltare anche in veste di cantante.

Nell´album “Senza far Rumore” ballad riflessive si alternano a momenti

energetici e ricchi di improvvisazione e di divertimento musicale; cosí

come interessanti arrangiamenti evidenziano l´amore del contrabbassista

per un certa essenzialitá sonora e per la musica brasiliana. Rosario

Bonaccorso ci propone testi che ha scritto di suo pugno per questo nuovo

lavoro. La sua penna ha tracciato con sguardo introspettivo delicati

pensieri; sulla bellezza di un sogno, della nostalgia del ricordo,

sulla scelta di cambiare, al ricordo di un amore fugace e

indimenticabile; a volte cantando con un filo di voce come se narrasse

poesie, a volte con la gioiosa voglia di riscoprire la vita.

L´affidare le sue nuove composizioni al tocco magistrale di fuoriclasse

come Olivia Trummer, Fulvio Sigurtá, Roberto Taufic e Fausto

Beccalossi, non poteva essere scelta migliore, le affinitá umane e

musicali di questi cinque artisti, impregnano di bellezza tutta la

musica. (Fonte: Armonia Press)

Sabato 22 giugno

Ore 21,30. SANDY PATTON JAZZ QUINTET

Spettacolo in coordinazione con “Romantic Night nei Borghi piú belli

d´Italia”

Con Gregor Storf (sax) Lothar Kraft (pn) Aldo Zunino (cb) Marcello

Repola (dr)

Sandy Patton è ormai da tempo soprannominata dalla critica “la grand

dame du jazz”. La sua carriera professionale è iniziata

professionalmente da giovanissima, mentre studiava alla Howard

University. Molto presto ha cominciato a cantare nelle band di Dizzy

Gillespie, Paquito D’Rivera, Cab Calloway, Joe Haider, Ray Brown e molti

altri, ha anche girato il mondo per tre anni con il leggendario Lionel

Hampton. Arrivata in Europa, per quasi 20 anni è stata professoressa di

canto jazz in Svizzera, all´Universita del Jazz di Berna. Ad oggi è

ancora molto attiva, tiene costantemente concerti e tournée in tutta

Europa. Nella band spiccano le figure di due giovanissimi musicisti,

l´austriaco Gregor Storf al sassofono e il ligure Marcello Repola alla

batteria, destinati a fare grandi passi nella scena jazzistica. Lo

swingante bassista Aldo Zunino e il pianista tedesco Lothar Kraft

completano una formazione affiatata e swingante. Sandy Patton possiede

una impressionante presenza scenica, la sua voce è potente e allo stesso

tempo capace di interpretazioni jazz piene di sentimento nei brani

classici. Una presenza scenica che si fa ricordare.

Ore 22,30 TULLIO DE PISCOPO, DADO MORONI, ROSARIO BONACCORSO

THE TRIO – AROUND PINO DANIELE

Tullio De Piscopo, batterista eclettico, star internazionale del suo

strumento, autore di “Andamento lento”, Dado Moroni, unanimemente

riconosciuto come uno dei migliori pianisti jazz contemporanei, e

Rosario Bonaccorso, uno dei più importanti contrabbassisti europei, si

incontrano in un appuntamento imperdibile a ritmo di jazz e blues,

ricordando Pino e tante altre storie di musica (fonte … “La

Repubblica”)

Tullio De Piscopo è una leggenda nel mondo della musica italiana. Il suo

carisma, la sua attitudine unica sullo strumento e la sua influenza su

generazioni di batteristi, lo hanno reso una figura di spicco nel

panorama musicale italiano ed internazionale. Tullio De Piscopo nasce a

Napoli nel 1946, in una famiglia dove la musica era di casa. Il

trasferimento a Milano lo lancia nella ricca scena della fine dei anni

´60 cominciando ad ottenere i primi ingaggi nella discografia milanese e

alla RAI, collaborando anche con numerosi artisti di successo nel

panorama della musica pop (Enzo Jannacci, Roberto Vecchioni, Mina,

Ornella Vanoni, Gino Paoli, Adriano Celentano). Negli anni ’80,

raggiunge l’apice della sua carriera unendosi alla band di Pino

Daniele. Oltre ad essere un straordinario batterista, ha anche avuto una

notevole carriera come cantante e il suo brano “Andamento lento”

presentato al Festival di Sanremo nel 1988 è diventato un vero e proprio

Hit, mantenendo una posizione di rilievo nelle classifiche per anni.

Tullio De Piscopo ha creato un’impronta indelebile nella scena musicale

italiana e il suo impatto è riconosciuto a livello internazionale.

Domenica 23 giugno

Ore 21,30 Fulvio Sigurtà e Stefano Onorati 4tet – Extended Singularity

Nato come estensione acustica del consolidato duo Sigurtá-Onorati, il

più recente quartetto Extended Singularity esplora un territorio

musicale vasto, fino a toccare l’improvvisazione più radicale.

L’affiatata coppia ritmica composta dal contrabbassista toscano Gabriele

Evangelista e dal batterista marchigiano Alessandro Paternesi, estende

ulteriormente le infinite possibilità sonore già offerte dal duo,

riuscendo ad unire mirabilmente ricerca innovativa e conoscenza della

tradizione, riflessione introspettiva e groove contagioso. Ogni loro

esibizione è un viaggio sorprendente e suggestivo, lungo territori e

verso mete sempre difficili da prevedere, e per questo risulta ancora

più affascinante. È un concerto davvero “senza rete” il loro, nel corso

del quale, come tiene a precisare Onorati, “non conta quello che

sceglieremo di suonare, ma come lo suoneremo”. L’intento è quello di

dimostrare che quando ci sono il giusto interplay ed una sincera urgenza

espressiva anche la musica più libera, riesce a coinvolgere ed

appassionare gli ascoltatori

Ore 22,30 DANILO REA SOLO PIANO e Trio con Rosario Bonaccorso e

Ellade Bandini

Danilo Rea è uno dei pianisti jazz italiani TOP e più apprezzati al

mondo, protagonista di progetti e performance che sono già nella storia

del jazz. Studi classici, rock e pop influenzano la sua formazione e

convergono attraverso il jazz, la sua vera passione, in uno stile

inconfondibile e unico composto di due ingredienti fondamentali: melodia

e improvvisazione. Appena maggiorenne esordisce con lo storico Trio di

Roma con Enzo Pietropaoli e Roberto Gatto; Il suo talento lo porta ben

presto ad affermarsi anche sulla scena internazionale e a suonare al

fianco dei più grandi nomi del jazz come Chet Baker, Lee Konitz, Steve

Grossman, Bob Berg, Phil Woods, Michael Brecker, Tony Oxley, Joe Lovano,

Gato Barbieri, Aldo Romano, Brad Mehldau, Danilo Pérez, Michel Camilo,

Luis Bacalov. Parallelamente accompagna come pianista alcuni tra i più

importanti cantautori italiani: Mina lo vuole prima ancora di Gino

Paoli, ed entrambi gli restano fedeli negli anni, fino a oggi. Collabora

con Claudio Baglioni, Pino Daniele, Domenico Modugno, Fiorella Mannoia,

Riccardo Cocciante, Renato Zero, Gianni Morandi e Adriano Celentano. A

partire dal 2000 Danilo Rea trova nella dimensione in piano solo il

momento ideale per dare forma al proprio universo espressivo. Le sue

improvvisazioni che spaziano su qualsiasi repertorio, conquistano le

platee di tutto il mondo. Al PercFest lo ascolteremo in piano solo e

anche in trio con Rosario Bonaccorso ,col quale Rea ha condiviso sette

anni di concerti nel supergruppo jazz di Gino Paoli e con Ellade

Bandini, suo stabile partner musicale, colonna storica del batterismo

italiano e da 28 anni amato beniamino del Percfest.

Tutti i dettagli sul programma dei concerti e dei corsi didattici:

Per informazioni sull´acquisto dei biglietti Percfest 2024

