Chiavari, vìola gli obblighi di assistenza famigliare: arrestato 50 enne

Un uomo di 50 anni è stato arrestato dai Carabinieri in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa per le plurime violazioni delle prescrizioni cui era sottoposto, avendo commesso il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare dal 2020. L’uomo è stato trasferito in carcere a Chiavari.

