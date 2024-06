Chiavari, al via l’iniziativa “Spiaggia per tutti”

Posted on

La Pro Recco vince lo Scudetto numero 35: a Brescia i biancocelesti impartiscono una lezione di pallanuoto ai lombardi imponendosi per 4-6 con una difesa strepitosa; sul Tricolore ci sono le manone di Del Lungo e il destro di Younger, autore di tre reti. È una vittoria meritata non solo per quanto dimostrato nei play […]