Orientamenti Summer arriva a Savona e Calizzano

Orientamenti organizza incontri territoriali rivolti ai ragazzi della scuola media e alle loro famiglie per supportarli in questa scelta fondamentale.

Gli incontri saranno utili per scoprire e approfondire tutti i possibili percorsi di studio e formazione del territorio di appartenenza e in particolare permetteranno ai genitori di riflettere sul proprio ruolo e su come offrire presenza e disponibilità alla discussione, nel rispetto della libertà decisionale individuale e permettendo al proprio figlio di essere il protagonista della scelta.

Per i ragazzi sarà un’opportunità per conoscere meglio se stessi, le proprie attitudini e approcciarsi in modo consapevole e allo stesso tempo sereno a questo importante momento di crescita.

Per il Territorio della Provincia di Savona sono previsti i seguenti incontri:

SAVONA – Mercoledì 26 giugno 2024 , ore 18.00 – 19.30 presso Villa Zanelli – Via Nizza

, ore 18.00 – 19.30 presso Villa Zanelli – Via Nizza CALIZZANO – Giovedì 11 luglio 2024, ore 18.00 – 19.30 presso Salone Verdi – Via 5 Martiri

>>Per partecipare iscrizioni è necessario iscriversi (la prenotazione è obbligatoria e gratuita):

