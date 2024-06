Albenga, controlli della Municipale: cinque denunce per occupazione abusiva e detenzione di droga a fine di spaccio

Nella giornata di ieri, giovedì 13 giugno, nell’ambito dei servizi ordinari e straordinari di pattugliamento e controllo, sono state impegnate tre pattuglie e sei agenti in un’operazione di accesso e successiva bonifica del parco Foce (in zona mare, alla foce del fiume Centa) e del Villino XXV Aprile.

L’operazione è stata preceduta da due giorni di monitoraggio sul territorio, in particolare di edifici abbandonati e spazi pubblici, e ha portato alla denuncia all’Autorità Giudiziaria di tre uomini che, dopo essere stati sottoposti ai rilievi fotodattiloscopici presso il Comando di via Bologna, sono stati deferiti per occupazione abusiva di immobile.

Due cittadini stranieri sono stati inoltre sanzionati per accampamento abusivo presso il parco Foce e segnalati per detenzione ai fini di spaccio di un quantitativo modesto di stupefacente. Sono infine stati elevati tre verbali amministrativi e sequestrati 1.500 euro e 27 grammi di stupefacente. I controlli del territorio continueranno nei prossimi giorni.