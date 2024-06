Al via Euro 2024, l’Italia proverà a difendere il titolo conquistato 3 anni fa

Il campionato europeo di calcio 2024 o UEFA EURO 2024, noto anche come Germania 2024, sarà la 17ª edizione del campionato europeo di calcio. Dopo l’edizione itinerante del 2020, torna a essere organizzato da un solo Paese ospitante, che in questo caso sarà la Germania.Per la Germania sarà la terza volta da nazione ospitante.

Il formato della competizione è lo stesso usato dal campionato europeo di calcio 2016: delle 54 nazionali iscritte alle qualificazioni, 23 sono state qualificate, tramite la fase a gironi e gli spareggi legati alla UEFA Nations League 2022-2023, alla fase finale (la Germania è qualificata di diritto), dove vi saranno 6 gruppi di quattro squadre ciascuno. Avanzeranno alla fase a eliminazione diretta le prime due di ogni gruppo, e le migliori quattro tra le terze classificate.

Nove delle sedi scelte erano state usate anche per il mondiale 2006: Berlino, Dortmund, Monaco di Baviera, Colonia, Stoccarda, Amburgo, Lipsia, Francoforte e Gelsenkirchen. Düsseldorf sarà la decima sede.

Informazioni sull'autore del post