Genova, anziano truffato di 30.000 euro con la truffa del finto incidente

Un anziano è stato truffato di 30.000 euro con la truffa del fino incidente commesso da un famigliare, incidente in realtà mai avvenuto. I ladri sono riusciti a farsi consegnare 30.000 euro in soldi e oggetti di valore. L’uomo ha ricevuto

la telefonata di uno sconosciuto che si spacciava per un maresciallo dei carabinieri e avvertiva che il figlio aveva investito in auto una donna incinta e per questo aveva bisogno urgente di denaro per le spese legali ed altro. Successivamente un giovane si è presentato a casa dell’anziano dicendo di lavorare per uno studio legale e che doveva prelevare i soldi necessari al figlio. Sono in corso le indagini delle forze dell’ordine.

