Un’auto con a bordo 5 persone è finita in mare nel porto di Lavagna per cause da accertare, forse una manovra errata. La donna è stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso di Lavagna mentre l’ uomo è stato ricoverato in codice giallo mentre il bambino è stato trasportato in codice rosso in elisoccorso al Gaslini di Genova entrambi rianimati dopo un arresto cardiaco. Sul posto hanno operato i vigili del fuoco, il 118, i carabinieri, la guardia costiera e la croce verde.

