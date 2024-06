Imperia, i Carabinieri arrestano un 25enne bengalese per violenza sessuale

Un 25enne bengalese è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di violenza sessuale, ad una 19enne imperiese a cui ha offerto 50 euro per appartarsi con lui. Nonostante il rifiuto di lei, ha continuato ad infastidirla per poi aggredirla e tirarle un pugno in faccia. Una volta stordita, ha approfittato per metterle una mano sotto la maglietta e palpeggiarla. La vittima, spaventata, ha iniziato ad urlare e l’aggressore si è dato alla fuga. L’uomo è stato arrestato.

