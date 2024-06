E’ on line il nuovo sito del Comune di Genova

È online www.comune.genova.it, il nuovo sito web istituzionale del Comune di Genova. Realizzato dalla Direzione Technology Office (Sistemi Informativi), il nuovo sito è pensato secondo criteri di accessibilità con interfacce coerenti e fruibili da tutti gli utenti, secondo il modello dei siti web dei Comuni predisposto dal progetto Designers Italia, nell’ambito della collaborazione tra il dipartimento della Transizione digitale e l’Agenzia per l’Italia digitale-Agid.

La realizzazione del nuovo sito è iniziata a fine 2022, ha visto il coinvolgimento di tutte le direzioni del Comune di Genova e la collaborazione costante con il Dipartimento della Trasformazione digitale partecipando allo sviluppo e alla correzione tecnica della piattaforma informatica nell’ottica di community tra i diversi Comuni italiani.

Il nuovo sito mette al centro il cittadino, quindi nell’ottica dell’utente che ha un’esigenza, cerca un servizio e non è tenuto a sapere quale ufficio lo eroghi. Inoltre, ogni servizio è presentato attraverso una scheda informativa che fornisce precise e chiare informazioni al cittadino-utente: sono già state create oltre 600 schede e altre saranno implementate via via che nuovi servizi saranno inseriti.

La maggior parte dei servizi possono essere fruiti interamente online con procedura informatica: i servizi che prevedono la possibilità o la necessità di un appuntamento fisico danno la possibilità di prenotare sull’Agenda digitale, con data e ora dell’appuntamento, e ottenere una ricevuta via email.

Il sito è integrato con il Fascicolo del Cittadino e con il nuovo software di CzRM-Citizen Relationship Management viene tenuta la traccia delle azioni dell’utente autenticato con Spid, Cie e Cns, fornendo un’interazione ancora più efficace con l’ente, migliorando l’assistenza.

