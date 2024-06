Diano Castello, CPR all’ex caserma Camandone. Piana: “In programma incontri per definire la questione”

Alessandro Piana, presidente ad interim di Regione Liguria, ha reso noto in un comunicato stampa che si attiverà per seguire la pratica relativa all’apertura di un CPR a Diano Castello:

“In passato avevo incontrato i sindaci del comprensorio per capire la loro posizione ma soprattutto ascoltare le lamentele ma, date le ulteriori istante pervenute dal medesimo territorio, ho in programma ulteriori incontri per definire la questione. Come Regione ci faremo parte attiva con il ministero competente e siamo assolutamente a disposizione per farci da tramite e rappresentare le esigenze territoriali. Seguirò – conclude – personalmente la pratica”.

Informazioni sull'autore del post