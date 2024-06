Albenga, tutto pronto per la finale del Festival della Canzone in Lingua Ligure

Si concluderà questa sera, sabato 8 giugno, a San Giorgio di Albenga, nell’area Michettin, il 23esimo Festival della Canzone in Lingua Ligure, ideato da Elmo Bazzano e continuato dalla figlia Silvia.

Ieri sera le prime esibizioni di dieci solisti e sei gruppi. La giuria, composta da sette personalità del mondo musicale e dello spettacolo, darà il verdetto finale proclamando i vincitori assoluti delle due categorie e i premiati cadetti.

Nella prima serata sono stati consegnati i riconoscimenti per la loro carriera all’attore e regista teatrale Giorgio Caprile, al mago Gabriele Gentile e al cantante genovese Michele Maisano.

Il “Festival San Giorgio” della Canzone in Lingua Ligure ha come obiettivi principali: il recupero e il rafforzamento del ricco patrimonio storico e culturale dell’intera regione; l’avvicinamento dei giovani a questa forma di spettacolo e il rinnovamento del repertorio musicale attraverso proposte innovative.

È importante sottolineare che il Festival è l’unico in Italia dedicato a canzoni inedite composte appositamente per l’evento, tutte in vernacolo ligure. Il verdetto sulle performance musicali spetterà a una giuria composta da musicisti e conoscitori della lingua ligure.

“E’ un grande onore dirigere il “Festival San Giorgio” della Canzone in Lingua Ligure, conosciuto anche come Festival di Albenga, grazie al comune che appoggia l’evento – spiega la direttrice artistica Silvia Bazzano -. L’emozione più grande è sapere che a prescindere dalla partecipazione al Festival, gli artisti si organizzano per incontrarsi, vivendo l’evento come una gita scolastica. A partire dal venerdì pomeriggio col checksound fino alla premiazione del aabato, come nel rugby si crea il terzo tempo, dove i musicisti suonano insieme fuori dal palco senza competizione, come una festa improvvisata aspettando l’inizio della serata, coinvolgendo inevitabilmente anche il pubblico già presente”.

