Ruba due volte nel giro di 48 ore e viene preso: arrestato 24enne maghrebino

Era stato arrestato il giorno prima colto in flagranza di reato per delle spaccate in diverse camere del Residence Aurora, ad Albenga. Non è però bastato il primo arresto, con conseguente misura cautelare, per far desistere il 24enne maghrebino dal tornare a colpire in una struttura ricettiva del ponente savonese, segnatamente in un campeggio di Ceriale.

Anche stavolta, come nel caso precedente, sono stati i titolari della struttura a segnalare alle Forze dell’Ordine che qualcosa non andava. Intervenuti sul posto, i militari hanno fermato il 24enne che si era poco prima introdotto all’interno di una delle roulotte forzandone la porta e rubando vari generi alimentari.

Questa volta così per il cittadino di origine nordafricana l’accusa è anche quella di aver violato il divieto di ritorno nella provincia, emesso come detto dopo il primo rito in direttissima conseguente ai furti precedenti, oltre al furto commesso con l’aggravante della recidiva. All’atto dell’arresto i carabinieri hanno recuperato la refurtiva che è stata restituita ai legittimi proprietari.

Ristretto temporaneamente nelle camere di sicurezza della compagnia di Albenga, nella mattinata di oggi è stato accompagnato davanti al gip del tribunale di Savona che, all’esito dell’udienza di convalida dell’arresto e rito direttissimo, ha disposto la custodia cautelare in carcere.

Albenga, furti in residence: arrestato 24 enne con precedenti

