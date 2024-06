Genova, imbrattate due lapidi partigiane e il monumento dei caduti della Prima Guerra Mondiale

«In attesa che le indagini delle forze dell’ordine e delle autorità competenti individuino i responsabili, esprimiamo piena e ferma condanna del raid vandalico che si è verificato nelle scorse ore a Sestri Ponente, ai danni del monumento a memoria dei caduti della Prima guerra mondiale in piazza Montesanto e di due lapidi in ricordo di partigiani caduti, in piazza Pilo e piazza Tazzoli. Una volta terminate le indagini in corso, sarà effettuata la pulizia e il ripristino dei monumenti imbrattati». Lo dichiarano in una nota congiunta il vicesindaco di Genova a nome della giunta comunale e il presidente del Municipio VI Medio Ponente a nome della giunta municipale.

