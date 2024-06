La Spezia, narghilè non autorizzato nei locali: sequestrato dalla Guardia di Finanza

Posted on

Smottamento nella zona di San Bernardino con i detriti che hanno invaso la carreggiata. La strada è stata chiusa al transito in attesa del sopralluogo. La frana, però, ha danneggiato una condotta dell’acqua lasciando diverse abitazioni senz’acqua. Per sopperire alla mancanza di acqua sono state fatte arrivare sul posto le autobotti in attesa di implementare […]