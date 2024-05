Savona, il PD locale appoggia il Gay pride di sabato 1° giugno

“ll Partito Democratico appoggia convintamente il Savona Pride che si terrà domani. L’articolo 3 della Costituzione sancisce con nettezza, tra le altre cose, l’uguaglianza dei cittadini e attribuisce allo Stato il compito di rimuovere ogni ostacolo che impedisca il pieno sviluppo della persona. Siamo e saremo sempre al fianco di chi manifesta per affermare e per estendere i diritti. Per questo facciamo i complimenti agli organizzatori del Savona Pride. Domani sarà una bella giornata per chiunque abbia a cuore le libertà e i diritti“.

Lo afferma in una nota il PD savonese.

