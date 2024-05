Savona, cadavere ritrovato su una spiaggia in Via Nizza: indagini in corso

Il cadavere di un uomo è stato rinvenuto questa mattina all’alba su una spiaggia in Via Nizza. Sul posto sono intervenuti i soccorsi medici, la Capitaneria di Porto e la Scientifica per i rilievi, il corpo sarebbe di una persona di nazionalità straniera. In corso le indagini per ricostruire cause e dinamiche del decesso.

