Triora, con i fondi del Psr consegnati oggi gli scuolabus

“Oggi a Triora con i sindaci del territorio grazie ai fondi del Psr 2014-2022 – Sottomisura 7.4 (Investimenti per attività ricreative, culturali e altri servizi per la popolazione rurale) abbiamo presentato la fornitura di due autobus e tre minibus con cinque defibrillatori, cinque avviatori booster e cinque sanificatori per una spesa complessiva di circa 450mila euro. È una grande soddisfazione: in questo modo andiamo ad intervenire in modo efficace sulle necessità reali della popolazione e sui servizi delle aree interne, che intendiamo sviluppare e potenziare sempre di più”. Così il presidente ad interim della Regione Liguria alla cerimonia di consegna odierna dei nuovi mezzi insieme agli Amministratori dell’Unione dei Comuni delle Valli Argentina e Armea con i Comuni di Pigna e Castelvittorio. Le nuove risorse sono destinate prioritariamente al servizio scuolabus e potranno anche essere utilizzati su altri servizi sociali e turistici.

