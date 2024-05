Prende quota l’ipotesi di una disgrazia che ha causato la morte del cestista lituano di 27 anni morto tragicamente tra sabato e domenica. Una telecamera avrebbe infatti ripreso l’uomo da solo mentre barcollava nella zona di Corso Podestà prima di cadere per oltre 20 metri in un giardino di Via XX Settembre. Ma sarà l’autopsia a chiarire con precisione dinamica e cause del decesso.

