Dehors: Cavo (Nm), superiamo le proroghe con regole equilibrate e strutturali

“Sul tema dei dehors non si può più procedere di proroga in proroga. Il comparto di bar e ristorazione chiede di avere regole chiare, tempi certi e prospettive per gli investimenti da effettuare. Occorre procedere a una norma che renda strutturali la semplificazione delle procedure autorizzative per i dehors contemperando le esigenze di un settore economico importante, quelle del decoro urbano e della fruibilità degli spazi dei cittadini. Soddisfazione dunque per la risposta avuta in aula oggi sul tema dal ministro Urso, che ha prospettato un intervento normativo imminente per arrivare a una soluzione strutturale. In commissione Attività produttive abbiamo già avviato l’esame di una pdl in materia (proponente l’on. Caramanna) con proposta di delega al governo per il riordino delle normative sulle concessioni dei beni culturali e abbiamo già ascoltato le associazioni di categoria di un comparto commerciale, quello della ristorazione e dei bar che, riassumendo, chiede chiarezza, uniformità di criteri per poter attuare nuovi investimenti dopo i 700 milioni già spesi in un settore tra i più reattivi. Come gruppo Noi Moderati saremo a disposizione del ministro e del Parlamento per raggiungere l’obiettivo, trovando il punto di equilibrio tra le esigenze emerse di sviluppo e sostegno al settore, decoro urbano e fruizione degli spazi”. Lo ha detto la vicepresidente della commissione Attività produttive Ilaria Cavo, di Noi Moderati, replicando in un’interrogazione presentata al ministro Urso. Oggi ho fatto question time in aula su questo. Per tua info e raccordo. Anche per stare su temi concreti che interessano i nostri

