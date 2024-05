Ventimiglia, migranti: entro giugno sgomberata la zona Gianchette

E’ previsto entro il mese di Giugno lo sgombero a Ventimiglia in zona Gianchette di un’area occupata da migranti.

“Grazie alla disponibilità del Prefetto e delle forze dell’ordine nel mese di giugno ci sarà lo sgombero del greto del fiume in zona Gianchette, l’installazione di reti metalliche resistenti, la rimodulazione dei presidi fissi e mobili della forze dell’ordine e una campagna di identificazione che partirà nelle prime ore della mattina per identificare ,e nel caso espellere, i migranti irregolari presenti in città. Ventimiglia sta vivendo un momento favorevole, pacifico per una serie di fattori”. Lo ha affermato il sindaco di Ventimiglia, Di Muro. Il peso dell’immigrazione è calato ma rimane fondamentale non abbassare la guardia.”

Informazioni sull'autore del post