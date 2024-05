Genova, agente di vigilanza accompagna un collega a recuperare l’auto di un collega e minaccia il custode: denunciato

Un uomo di 60 anno è stato denunciato dai carabinieri con l’accusa di peculato e minaccia aggravata. Secondo la ricostruzione sembrerebbe che l’uomo durante l’orario di servizio abbia accompagnato un collega, in quel momento fuori servizio, a recuperare la sua auto rimossa il giorno prima dalla Polizia Locale. Il custode della rimessa, dopo aver accertato che non era stato effettuato il pagamento dovuto, ha impedito l’accesso al deposito e chiuso il cancello. A quel punto, l’uomo, un agente di vigilanza, armato di pistola d’ordinanza lo avrebbe minacciato per farsi aprire il cancello. Dopo aver ricostruito la dinamica dei fatti i carabinieri hanno effettuato il ritiro cautelativo delle armi di servizio dell’agente nonché quelle detenute regolarmente in abitazione.

