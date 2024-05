Borgomaro, arriva alla scuola primaria la bandiera verde per il recupero e il riciclo dei materiali di scarto

Ci sarà il presidente ad interim della Regione Liguria insieme alle autorità locali, ai docenti e agli studenti con le loro famiglie, alla cerimonia di consegna della Bandiera Verde alla Scuola Primaria di Borgomaro domani, mercoledì 29 maggio, alle ore 10.30. Il vessillo è stato assegnato per il progetto di sostenibilità ambientale finalizzato alla realizzazione di una economia circolare a scuola con il progetto “Recupera, ricicla, riusa…” che ha coinvolto 54 studenti con 14 insegnanti. Un modulo educativo attivo, incentrato sul tema dei rifiuti, visti non come scarti, ma come un’opportunità per la realizzazione di oggetti creativi tra cui decorazioni e segnaposto. Un modo virtuoso e artistico di riciclare bottiglie di plastica, vasi da fiori, tubi di cartone e vasetti in vetro, abbinati a ritagli di lana e stoffa, per raggiungere una nuova consapevolezza ambientale. “Il percorso ha visto l’adesione entusiasta degli studenti – commenta il presidente ad interim- che si sono confrontati con il personale dell’Ente Parco delle Alpi Liguri, i Carabinieri Forestali del Gruppo di Imperia, una ditta privata e una associazione, in un ciclo formativo terminato il 4 maggio che vede il raggiungimento dell’importante bandiera verde. Un elemento di orgoglio per le nostre scuole e per tutta la Liguria”.

