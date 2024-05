Varazze, ritorna l’8°edizione di “Il Cundigiun”

Il Comune di Varazze è lieto di annunciare l’ottava edizione di “Il Cundigiun“, la manifestazione gastronomica che celebra i piatti tipici del nostro entroterra. L’evento si terrà il 25 e 26 maggio, trasformando le vie di Varazze in un vibrante palcoscenico di sapori e tradizioni, il tema di quest’anno sarà “California Dreamin’“.

La sagra, conosciuta anche come “Varazze in Sagra“, rappresenta un’opportunità unica per tutte le frazioni del territorio di scendere in centro e partecipare a un grandioso festival di street food. Gli stand saranno distribuiti nei borghi di Varazze, offrendo una vasta gamma di piatti tradizionali e specialità locali, serviti in diverse piazze cittadine. Ogni piazza ospiterà una frazione del gusto, dove i visitatori potranno assaporare le prelibatezze preparate con cura dalle associazioni locali.

“L’evento – specifica il Consigliere di Varazze Vania Cerruti, organizzatrice dell’evento –presenterà una varietà di piatti tradizionali. Ogni piazza di Varazze, da levante a ponente della Città, ospiterà una diversa frazione e associazione territoriale, ognuna offrendo una specialità unica della zona, accompagnata da buona musica. Un ringraziamento particolare – conclude – va alle associazioni di volontariato che lavorano costantemente per la comunità locale, sostenendo l’unione dei giovani e favorendo lo scambio di sapere, abilità e idee.”

Ecco tutte le tappe “golose” della manifestazione:

– Piazza De André: Attraverso i Nostri Occhi (frisceu di mele)

– Piazza Vittorio Veneto: Protezione Civile (acciughe e patatine), Mandilli de Väze (I Mandilli de Väze)

– Piazza Beato Jacopo: Pero (seppie con piselli)

– Piazza Patrone: Casanova (muscoli)

– Via Malocello: Polisportiva San Nazario (lasagne di mare)

– Via Francesco d’Assisi: Confraternita Assunta (brandacujun)

– Piazza Dante: Alpicella (ravioli), San Donato (canestrelli)

– Piazza San Bartolomeo: Confraternita di San Bartolomeo (focaccette)

– Piazza Bovani: Castagnabuona (pasta con muscoli), Faje e Cantalupo (gubeletti)

– Via Cesare Battisti: Scout (panissa)

La manifestazione prenderà vita dalle ore 12 di sabato 25 maggio e proseguirà fino alle ore 16 di domenica 26 maggio, offrendo due giorni di festa all’insegna della buona cucina e della convivialità.

La serata di sabato 25 maggio sarà arricchita da due eventi musicali imperdibili: in Piazza Bovani, alle ore 21, si terrà il concerto delle Sherocks “La grande Musica delle Donne”, mentre in Piazza Vittorio Veneto, sempre alle ore 21, si esibiranno i Mandolin’ Brothers, regalando a tutti una serata di musica indimenticabile.

“Il Cundigiun rappresenta un evento di coesione per l’intera città, – afferma il Sindaco Luigi Pierfederici – coinvolge frazioni, associazioni, confraternite e altri gruppi, offrendo un vivido ritratto del nostro territorio e delle ricchezze culinarie della Liguria. L’evento è stato creato con l’obiettivo di rafforzare il senso di comunità e di promuovere la condivisione dei valori culturali e l’amore per le nostre tradizioni locali, vi aspettiamo!”.

Evento organizzato dal Comune di Varazze.

Informazioni sull'autore del post