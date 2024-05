Posted on

Calizzano dice no alla sperimentazione del 5G sul proprio territorio. Lo ha stabilito il Sindaco, Olivieri, attraverso un’ordinanza. Il provvedimento vieta l’installazione del 5G in attesa di nuove classificazioni della cancerogenesi annunciata dall’International Agency for Research on Cancer, applicando il principio precauzionale sancito dall’Unione Europea e prendendo in riferimento i dati scientifici più aggiornati, indipendenti da legami con l’industria […]