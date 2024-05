Genova, a fuoco un furgone: danneggiate 4 moto e la facciata di un stabile

A fuoco un furgone nel quartiere genovese di Sturla per cause da accertare. A dare l’allarme all’autista del furgone sono stati i passanti che lo hanno invitato ad accostare. Il rogo ha coinvolto anche 4 motociclette e causato danni alla facciata di uno stabile. Sul posto hanno operato i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la zona e spento le fiamme. Fortunatamente non si registrano feriti nè vittime.

