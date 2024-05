Calcio, il Genoa ritrova l’ex Ballardini: oggi alle 15 a “Marassi” arriva il Sassuolo

A “Marassi” torna l’ex Ballardini che sta tentando di salvare il Sassuolo da una retrocessione che sembra inevitabile. Il Genoa, dal canto suo vuole chiudere nel modo migliore possibile magari migliorando l’attuale 12°posto in classifica. Il Sassuolo ha vinto solo una delle partite nelle ultime 7 gare, battendo in casa l’Inter ma in trasferta ha raccolto la miseria di 9 punti, insieme al Frosinone e alla Salernitana è la squadra che ha fatto peggio in trasferta. Gilardino darà spazio a chi ha giocato meno fino ad ora pur con le assenze di: Bani, Malinovskyi e Messias mentre nel Sassuolo, formazione quasi al completo per Ballardini. (Escluso Berardi inforutnato da tempo).

Genoa (3-5-2) Martinez, Vogliacco, De Winter, Vasquez; Spence, Thorsby, Badelj, Frendrup, Martin; Gudmundsson, Retegui

Sassuolo (3-5-2) Consigli, Ferrari, Kumbulla, Erlic; Toljan, Boloca, Lipani, Thorstvedt, Doig; Laurientié, Pinamonti

I PRECEDENTI

Vittorie Genoa: 4 (ultima nel gennaio 2020, 2-1)

Pareggi : 3

Vittorie Sassuolo: 2 (ultima nel maggi 2021, 1-2)

