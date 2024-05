Sestri Levante, Susan Sarandon protagonista al RIFF

E alla fine, anche il grande giorno di Susan Sarandon è arrivato: l’attrice premio Oscar per Dead Man Walking e icona di Hollywood, star indiscussa di questa ottava edizione del Riviera International Film Festival, ha tenuto oggi la sua masterclass all’ex convento dell’Annunziata, a Sestri Levante, davanti a centinaia di fan tra quanti sono riusciti a trovare posto in sala e coloro che, invece, si sono dovuti accontentare di vederla attraversare la Baia del Silenzio.

La giornata è poi proseguita con un’altra masterclass, quella del mago degli effetti speciali Francesco Grisi, e gli incontri del pubblico con Ambra Angiolini, alcuni dei registi in concorso e Rossella Brescia e Carlotta Natoli, a Sestri per presentare la seconda stagione de Il Santone. E mentre al cinema Ariston proseguono le proiezioni dei film e dei documentari in concorso, il Festival si avvia al gran finale di domani con Raoul Bova e Rocío Muñoz al Duferco Lounge di piazza Matteotti alle ore 14 e, all’ex convento dell’Annunziata, la masterclass di Eva Orner a precedere la cerimonia di premiazione, il cui inizio è previsto per le ore 18.

Il programma completo del Riff Off così come di tutto il Riviera International Film Festival 2024 è disponibile sul sito ufficiale www.rivierafilm.org

