Giro d’Italia, Filippo Ganna sfiora la vittoria: ad Andora la spunta Milan

Approvato dalla giunta regionale, su proposta dell’assessore all’Agricoltura Stefano Mai, lo stanziamento della prima tranche da 20mila euro, su un totale di 185mila euro, per il programma di monitoraggio 2017-2018 degli organismi patogeni, tra cui la xylella, e relativi accertamenti fitosanitari, affidati all’Istituto regionale per la floricoltura. “Anche se in Liguria non c’è nessun allarme […]