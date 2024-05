Savona, corteo pro Gaza domenica 12 maggio alle 17

Corteo per il cessate il fuoco a Gaza, in programma domenica 12 maggio con ritrovo alle ore 16 presso i Giardini di Via Verdi a Villapiana e partenza della del corteo partirà alle ore 17.

I promotori dell’iniziativa: Collettivo Posto in prima fila in un altro mondo possibile, Collettivo Savona Disarmo, Associazione Domani, Sindacato CUB, Associazione culturale Liguria Palestina, Non Una Di Meno Savona, Associazione culturale islamica savonese, Anpi Savona, Arci Savona, APS Al Rahama, UDAP Unione Democratica Arabo-Palestinese.

“In questi mesi in tutto il mondo sono state innumerevoli le iniziative a sostegno della popolazione di Gaza – dicono gli organizzatori – per chiedere uno stop alle bombe. Anche a Savona sono state organizzate diverse iniziative, tra le quali il corteo del 2 marzo che ha visto scendere in piazza quasi mille persone. Con le stesse parole chiave, ovvero la richiesta di un “cessate il fuoco immediato e permanente”, ci sarà un altro corteo nella nostra città domenica 12 maggio“.