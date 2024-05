Giro d’Italia, Pogacar centra il primo successo a Oropa

Posted on

Cittadella, Sud Tiro e Ascoli per ipotecare la promozione diretta in A senza passare dai play off. E’ la missione del Genoa che si appresta ad affrontare 3 partite determinanti verso il raggiungimento della massima serie. Le prime due avversarie saranno in trasferta mentre i marchigiani arriveranno al “ferraris”. Il primo ostacolo è il Cittadella […]