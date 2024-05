Calcio, la Sampdoria cerca il pass per i play off nell’ultima gara casalinga davanti a Sven Goran Eriksson

E’ la partita chiave che potrebbe dare la matematica qualificazione ai play off alla Sampdoria che, pur non giocando benissimo, è riuscita a fare punti negli ultimi 8 turni di campionato in cui ha perso soltanto contro il Sud Tirol. Domenica alle 15 al “Ferraris” arriva la Reggiana, aritmeticamente ancora in corsa per un posto nei play off. Sarà una vero e proprio spareggio con gli emiliani favoriti dal pessimo rendimento casalingo dei blucerchiati. Sarà una partita, comunque, speciale per la presenza di Sven Goran Eriksson invitato dalla società ad assistere alla gara dopo l’annuncio della sua grave malattia e per il pubblico blucerchiato che saluterà la squadra nell’ultima gara casalinga del campionato. Attenzione alla squadra emiliana che in trasferta è tra le migliori squadre del campionato con 27 punti ottenuti, lontano dal “Mapei” ha ottenuto vittorie importanti a Catanzaro, Palermo, Bari e costretto al pareggio la Cremonese. Blucerchiati finalmente in formazione tipo o quasi con l’unica assenza di peso di Ferrari, ospiti privi del portierone Bardi.

SAMPDORIA (4-3-3): Stankovic, Leoni, Ghilardi, Gonzalez, Stojanovic; Depaoli, Yepes (Ricci), Kasami; Barreca, Borini, De Luca.

REGGIANA (3-5-2): Satalino, Sampirisi, Sziminski, Marcandalli; Pieragnolo, Bianco, Kabashi, Fiamozzi, Girma; Portanova, Pettinari (Gondo).

I PRECEDENTI

Vittorie Sampdoria: 2 (ultima nel febbraio 1995, 2-1)

Pareggi : 0

Vittorie Reggiana : 2 (ultima nel dicembre 1981, 0-1)

