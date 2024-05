Borzonasca, giovane finisce in un dirupo con la moto: grave al San Martino

Un giovane di 26 anni è finito in un dirupo con la moto per cause da accertare. Il ragazzo, dopo un volo di circa 12 metri è finito nel greto di un torrente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno fatto intervenire l’elisoccorso che ha accompagnato la vittima in codice rosso al San Martino di Genova.

