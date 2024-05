Consiglio di Stato: stop alle deroghe delle concessioni delle spiagge

Il Consiglio di Stato ha confermato la scadenza delle concessioni demaniali per le spiagge al 31 dicembre del 2023. In tal modo le amministrazioni comunali saranno obbligate a disapplicare le deroghe alla scadenza del 31 dicembre dello scorso anno. Ok, dunque,alle gare. La sentenza del CdS pubblicata si richiama ai “principi della Corte di Giustizia Ue” per garantire un contesto “realmente concorrenziale”. Contestata la tesi sostenuta dal Governo della spiaggia come risorsa non scarsa in base alla mappatura inviata a Bruxelles.

Informazioni sull'autore del post